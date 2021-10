Foncier constructible : mobilisation record en Île-de-France

La mobilisation du foncier atteint un niveau record depuis la création de l'Établissement en 2006 et la fusion des Établissements publics fonciers franciliens fin 2015. Les cessions progressent de 20 % (à périmètre comparable sur un an) et se répartissent de la manière suivante :

257 millions d'euros de cessions fermes représentant un potentiel immédiat de 5 380 logements et 230 000 m2 destinés à l'implantation de nouvelles activités économiques.

de cessions fermes représentant un potentiel immédiat de 5 380 logements et 230 000 m2 destinés à l'implantation de nouvelles activités économiques. 145 millions d'euros de cessions sous promesses (promesses de vente) qui représentent un potentiel de 4 100 logements.

Les acquisitions se maintiennent à haut niveau, avec 334 millions d'euros pour l'ensemble de l'année. Selon Gilles Bouvelot, directeur général de l'EPF Île-de-France : « Le niveau record de cessions témoigne de la vitalité retrouvée du marché immobilier francilien et de l'efficacité de la fusion des établissements franciliens au 1er janvier 2016 ».

De son côté, Geoffroy Didier, président du conseil d'administration souligne que « cette performance traduit la nouvelle impulsion donnée par le conseil d'administration en début d'année dernière. La force de l'EPF Île-de-France est d'être en mesure de cibler ses interventions et de mobiliser massivement du foncier dans le cadre de ses partenariats avec 320 collectivités franciliennes. Ces résultats traduisent aussi la mobilisation des élus franciliens au service du logement, du développement économique et de la lutte contre l'habitat indigne. »