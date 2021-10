Foley Hoag et Schmidt Brunet Litzler conseils de TreasuryXpress et Bottomline Technologies

Les cabinets Foley Hoag et Schmidt Brunet Litzler sont intervenus dans le cadre de l'acquisition par Bottomline Technologies, fournisseur de technologie financière ayant vocation à simplifier et sécuriser les paiements commerciaux complexes, du groupe TreasuryXpress, fournisseur de solutions de gestion de trésorerie basées sur le cloud pour les entreprises et les banques implanté en France, au Liban, aux Etats-Unis, et au Royaume-Uni.

Pour cette opération, Bottomline Technologies était conseillé par une équipe Franco-Americaine de Foley Hoag (Paris : Frédéric Cohen (associé), et Alexandre Plas, collaborateur senior ; Boston: Alex Aber, Teresa Martland, Earl Mellott, Christopher Natkanski, Gwendolyn Jaramillo, Christopher Hart (associés), Chasse Osborn, Patricia Pérez Elias et Anna Annino (collaborateurs)), avec BDO (Sacha Boksenbaum – Associé) pour les aspects fiscaux et Lawways (Gilles Rouvier – Associé) pour les aspects de propriété intellectuelle.

Les actionnaires de TreasuryXpress, quant à eux, étaient conseillés par le cabinet d'avocats Schmidt Brunet Litzler (Aude le Tannou (Associée - Corporate), Philippe A. Schmidt (Associé -Fiscal/Corporate) et Delphine Brunet (Associée – Propriété Intellectuelle) – Johanna Segalis et Marion Bombard (Collaboratrices)) et par le cabinet House of Law (Rabih Nawfal) pour les aspects de droits libanais.