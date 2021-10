Foire de Paris 2014 : une nouvelle dimension

Pour Carine Preterre, sa directrice : « Carrefour des nouveautés et du progrès, Foire de Paris fait découvrir les grandes innovations et petites curiosités du monde qui rendent le quotidien plus beau, l’utile plus agréable, l’agréable plus utile et la vie des citadins plus savoureuse. »

Plus de 3 500 marques présentes, une expérience de visite unique en Europe permet de découvrir, tester, comparer sur un seul lieu tous les produits et services qui enchantent le quotidien. Foire de Paris, c'est aussi un voyage vers les cultures du monde, une escale gastronomique avec une offre de restauration pour tous les goûts. Foire de Paris c'est aussi l'événement référence pour embellir la maison : construction, rénovation, ameublement, cheminée, cuisine, salle de bains… sans oublier l’offre « outdoor », piscine, véranda, mobilier de jardin, terrasse...