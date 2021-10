Focus sur le financement des entreprises par les marchés

Leur bilan révèle que l'endettement des entreprises s'est accéléré au niveau mondial, comme en Europe. En France, celui-ci a progressé de plus de 217 milliards d'euros, pour atteindre près de 90% du PIB. En 2020, les marchés financiers ont permis aux entreprises françaises de mobiliser 165 Md€ de financements, en progression de 31% par rapport à 2019.

S'agissant des financements en fonds propres, 90 entreprises ont levé au total 12,5 Md€ de capitaux sur la Bourse de Paris dont 12Md€ sur le marché secondaire, montant en forte croissance par rapport à 2019.

Du coté des marchés de taux, malgré les difficultés rencontrées en début de crise, les marchés obligataires ont permis aux entreprises de mobiliser plus de 80 Md€ en progression de près de 20% par rapport à 2019.

Enfin, sur le marché des financements courts, 70 entreprises ont recouru au marché des NEU CP, dont l'encours représentait à la fin de l'année près de 60 Md€.

« Le renforcement des fonds propres des entreprises, comme l'accélération des financements boursiers sont, aujourd'hui, des priorités urgentes pour accompagner la relance de la croissance. Le Collège Entreprises de Paris Europlace a identifié les actions à mettre en œuvre : encourager la création de fonds de type cross-over, créer des passerelles entre le coté et non coté, promouvoir la cotation des entreprises technologiques et, enfin renforcer l'analyse financières pour les PME/ETI, notamment ‘sponsorisée'. Une autre priorité essentielle concerne l'intégration des critères ESG dans le développement des marchés financiers, comme l'illustre le lancement de l'indice CAC 40 ESG par Euronext », commente Arnaud de Bresson, délégué général de Paris Europlace.