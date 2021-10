Focus sur l'EFB

Les promotions comptant plus de 1 700 élèves, l'EFB forme chaque année près de la moitié des futurs avocats de France.A la tête de l’établissement, son président, le vice-bâtonnier Laurent Martinet, son directeur, Jean-Louis Scaringella, docteur en droit et avocat à la cour, et sa directrice des études, Martine Kloepfer Pelèse, maître de conférence.

Si l'école est majoritairement celle du barreau de Paris, elle est également celle des huit autres barreaux du ressort de la Cour d'Appel de Paris : ceux d'Auxerre, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, de Fontainebleau, de Meaux, de Melun et de Sens.

Compte tenu de l'importance des barreaux de Bobigny et de Créteil , l'EFB s'est dotée depuis 2000 d'une antenne locale dans chacune de ces deux localités.

L'école dispose de près de 10 000 m2 entièrement dédiés à ses missions : 30 salles de cours, 4 salles de conférence de 100 à 200 places, un auditorium de 370 places, un service audiovisuel, la bibliothèque Jean-Claude Woog, un atelier d’imprimerie, des espaces de détente et une cafétéria donnant sur une terrasse paysagée, lieu de rencontre et de d’échange.

Dessinée par l’agence Wilmotte & Associés, l'immeuble abritant l’EFB se caractérise par une façade très originale avec ses deux parois en verre intégrant des lames d’épicéa.

L'EFB est le lieu professionnalisant où les élèves passent du statut d'étudiant en droit à celui d'avocat. L'ingénierie pédagogique mise en place leur permet d'acquérir :

un savoir-être : déontologie et éthique de la profession d'avocat occupent une place importante dans la formation,

un savoir-faire généraliste : tout bon avocat doit avoir conscience et connaissance de la pluridisciplinalité dans l'exercice de son métier,

un savoir-faire spécialisé qui permettra au futur avocat d'être opérationnel.

L'école de formation du barreau a vocation à leur transmettre les compétences nécessaires à l'exercice de leur métier, leur fournir les outils indispensables à leur carrière, ainsi que les valeurs de la profession. C'est la raison pour laquelle la déontologie est une matière essentielle, enseignée et mise en pratique dès les premiers jours de formation. La formation dure 18 mois et compte deux stages de six mois dont un en cabinet d’avocats et l’autre en entreprise ou juridiction.

Fruit d'un travail concerté entre l'école, les barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris, les cabinets d'avocats et les intervenants, l'offre de formation de l’EFB est constamment améliorée, afin d'offrir un programme adapté aux besoins de la profession. Loin d'une conception théorique du droit, l'EFB est une école professionnelle qui propose une approche pragmatique et pratique du métier d'avocat. Elle a d’ailleurs obtenu en 2012 sa certification ISO 9001.