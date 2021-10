FLEXEO : premier CDI de droit commun dans l'univers de l'intérim

PROMAN, leader français sur le marché du travail temporaire et des ressources humaines et quatrième acteur européen su le marché du travail temporaire et du recrutement, annonce le lancement de FLEXEO, un contrat à durée indéterminée (CDI) de droit commun.

Après un essai concluant dans les secteurs du BTP, de la logistique agroalimentaire et de l'industrie, FLEXEO est désormais disponible au niveau national. Ce dispositif permet aux collaborateurs de sécuriser leur parcours professionnel tout en offrant aux entreprises une nouvelle solution dans la gestion des RH.

Une innovation inspirée des législations précédentes

Le CDI FLEXEO s'appuie sur le dispositif « CDI en temps partagé » issu de la loi de 2005 et de la loi de 2018 sur l'« Avenir Professionnel », qui l'a étendu aux personnes plus éloignées de l'emploi en intégrant la notion de « CDI aux fins d'employabilité ». Grâce à FLEXEO, les salariés se voient proposer un CDI « traditionnel », dit de droit commun, avec tous ses avantages.

L'offre FLEXEO incite les parties prenantes à s'engager sur un partenariat de long terme, un contrat aux termes explicites, afin de sécuriser l'emploi mais aussi d'optimiser la gestion des compétences,

Extension de la palette de services du groupe

Le salarié qui acquiert un CDI FLEXEO est détaché de son entreprise au profit d'une autre, dite utilisatrice, par une simple lettre de mission. En tant que collaborateur, il bénéficie alors du principe d'« égalité de traitements » et dispose ainsi des mêmes conditions que les permanents. Le CDI FLEXEO lui permet également, grâce à un accompagnement personnalisé, de se projeter dans sa vie personnelle et professionnelle. Tous les 6 mois, FLEXEO rédige un rapport sur les formations réalisées et la montée en compétences du collaborateur et effectue avec lui et l'entreprise des points RH réguliers, afin de formaliser le parcours.

L'intérêt pour l'entreprise utilisatrice est, au-delà de la pérennisation de son activité, l'intégration de nouvelles compétences au sein de ses équipes et le bénéfice d'une plus grande souplesse.

« Les sociétés de travail temporaire avaient déjà connu une innovation importante avec le lancement en 2015 du CDI Intérimaire. FLEXEO n'a pas vocation à le remplacer mais à élargir l'offre de PROMAN tant auprès des candidats que des entreprises en allant un peu plus loin ! Il s'agit d'une solution RH socialement valorisante qui permet aux collaborateurs de bénéficier de tous les avantages d'un « CDI à part entière » et de construire un projet professionnel grâce à un accompagnement personnalisé. Pour nos entreprises clientes, c'est une solution flexible, un gain de temps, et donc de productivité ! », déclare Roland Gomez, directeur général du groupe PROMAN.