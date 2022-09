Fleurus Avocats : arrivée d’Alexandra Bernardelli en tant que collaboratrice senior

Le cabinet Fleurus Avocats, dédié au droit public et à l’éthique des affaires, agrandit son équipe en recrutant une spécialiste de la compliance et de la lutte contre la corruption. Son arrivée illustre la reconnaissance du Cabinet comme un acteur majeur dans le secteur de la compliance. Avec le recrutement de trois nouveaux collaborateurs en septembre, Fleurus Avocats continue sa croissance rapide.

Diplômée de l’ESCP Europe et d’un Master 2 Droit et éthique des affaires de l’Université de Cergy-Paris, Alexandra Bernardelli a exercé pendant quatre ans en contentieux pénal avant de rejoindre le Cabinet Mazars comme consultante senior au sein de l’équipe conformité &anticorruption.

Membre de l’Institut du Risk & Compliance, elle est également certifiée Risk Manager ISO 31000.

Au sein du Cabinet, Alexandra Bernardelli proposera un accompagnement personnalisé et sur-mesure aux acteurs privés ou publics dans le cadre de la mise en place de dispositifs de conformité, d’élaboration de cartographies des risques et d’audits de conformité. Elle accompagnera les clients du cabinet dans le cadre de contrôles de l’AFA.

Une arrivée dont se réjouit Fleur Jourdan associée et fondatrice de Fleurus Avocats : « Alexandra possède une vision complète et opérationnelle du droit des affaires ainsi que du risque pénal et éthique lié au monde de l’entreprise, son recrutement est une réelle opportunité pour le cabinet ».

Un recrutement qui intervient à un moment clé dans le développement du cabinet, Fleurus Avocats accueillera en effet deux autres nouveaux talents ce trimestre.