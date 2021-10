Fleur Pellerin félicite les start-up françaises

La ministre s'est réjouit que « ces start-up aient été récompensées au plus important Salon mondial dédié à l’électronique grand public ». L’an dernier, le CES a accueilli plus de 3 000 exposants et 150 000 visiteurs à Las Vegas. Installée à Boulogne-Billancourt (92), Netatmo est une entreprise dédiée à la conception de produits technologiques liés à l’environnement.

Cette start-up a été récompensée d’un prix de l’innovation dans trois catégories pour sa station météo personnelle connectée aux Smartphones. Sculpteo est quant à elle basée à Vanves (92) et à Arreau (65), et offre un service d’impression 3D rapide et accessible à tous.

Grâce à son application Smartphone, chacun peut créer sa propre coque et la faire imprimer à la demande en 3D. Le CES a décerné à Sculpteo le prix de la meilleure innovation dans la catégorie "applications mobiles".

Le succès de Netatmo et de Sculpteo, qui bénéficient des dispositifs publics de soutien à l’innovation comme le statut de jeune entreprise innovante, le crédit d’impôt recherche et les aides Oséo, illustre tout le potentiel de l’écosystème numérique français à l’international.