Fitness Park s’installe à Montrouge

A Montrouge, une salle de sport va ouvrir ses portes le21 septembre. Une ouverture largement attendue depuis la fermeture de Magic Form, en 2020. Propriété de Fitness Park, ce nouveau club de 2 300 m² proposera de larges plages horaires à ses clients, de 6h à 23h, tous les jours de la semaine.

Des équipements de qualité

Musculation, cardio-training, cours collectifs ou encore cross-training… il y en aura pour tous les goûts, des débutants aux plus confirmés. Avec ce nouveau complexe sportif, Fitness Park s’engage à garantir « du matériel haut de gamme, pensé pour offrir à ses membres une expérience combinant qualité, confort et accessibilité avec des équipements de dernière génération ». Une zone ultimate sera également disponible avec fight park, burning park, cross park et hydro massage.