Fintech : Comptalib lève 1,5 million d'euros en seed

Avec cette première levée de fonds, la strat-up va pouvoir accélérer et financer la technologie et l'ingénierie au sein de l'entreprise pour améliorer la plateforme comptable et renforcer les équipes en recrutant des ingénieurs, mais aussi des experts essentiels à la construction et à l'amélioration des processus métiers pour simplifier au maximum la vie des entrepreneurs.

Lancée sur le marché des fintechs depuis février 2021, Comptalib compte déjà plus de 100 entrepreneurs et start-ups clients de sa solution. Cette levée de fonds financera l'amélioration de la plateforme et le recrutement massif des équipes : plus de 60 recrutements sont planifiés en 2021 pour servir et satisfaire les nombreux besoins des entrepreneurs.

En connectant les flux financiers de l'entrepreneur, Comptalib agrège de nombreuses données essentielles au bon pilotage de son activité, et propose des fonctionnalités dans une application complète : Facturation et gestion commerciale, trésorerie prévisionnelle, ou encore la gestion des notes de frais.