Financement syndiqué de Biosynex : De Gaulle Fleurance & Associés a conseillé les prêteurs

Le fabricant de tests de diagnostic rapide Biosynex, conseillé par Natixis Partners Debt Advisory, a annoncé la signature le 15 novembre 2021 de la documentation juridique d'un financement syndiqué d'un montant maximal de 109 millions d’euros.

Grâce à cette ressource, Biosynex entend financer les besoins généraux du Groupe ainsi que la poursuite des opérations de croissance externe avec pour ambition de devenir leader européen dans le domaine du diagnostic rapide POC (« Point Of Care »).



Ces acquisitions sont envisagées afin de se constituer un portefeuille de technologies synergiques et complémentaires en biologie moléculaire et dans le Point of Care. Mais également afin d’accélérer le développement international du Groupe avec l'acquisition de distributeurs ou la constitution de filiales.



De Gaulle Fleurance & Associés(May Jarjour, Associée, et Vahan Guevorkian, Avocat) a conseillé La Caisse d’Epargne Grand-Est Europe (Mireille Maury) pour cette opération.