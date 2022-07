Financement de 5 projets SESAME Filières par la préfecture

Depuis 2018, la préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris et la région Île-de-France cofinancent des projets de plateformes technologiques mutualisées, d’infrastructures partagées de recherche et développement ou d’expérimentation. Un dispositif qui s’inscrit dans le cadre du volet régionalisé du Programme des investissements d’avenir (PIA), désormais intégré au plan France 2030. Une action qui démontre un apport concret et déterminant dans l’animation et la structuration de filières stratégiques d’Île-de-France.

SESAME Filières, un renforcement de l’économie

« SESAME Filières » de France 2030 est ainsi un appel à projets, lancé par l’Etat et la région Île-de-France, pour lequel Bpifrance est l’opérateur. Cet appel est effectué afin de soutenir la structuration de filières économiques et renforcer la compétitivité scientifique et technologique d’Île-de-France. Les projets doivent donc contribuer à l’animation et à la structuration des filières stratégiques et des domaines d’intérêt majeur de la région.

Au regard des résultats prometteurs des 16 projets retenus lors des quatre premières éditions de SESAME Filières, entre 2018 et 2020, mobilisant plus de 15 millions d’euros financés à parts égales entre la préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris et la région Île-de-France, il a été décidé de relancer ce programme attendu par la communauté scientifique et technologique francilienne.

Des moyens supplémentaires pour le programme

Face à ce succès, les partenaires ont choisi de doter ce programme de moyenssupplémentaires pour la période 2021-2025, dans le cadre du volet régionalisé France 2030. Deux appels à projets annuels seront lancés sur la période. Le premier appel SESAME filières « France 2030 régionalisé », clos le 30 mai 2022, a ainsi vu 5 projets être retenus, pour une enveloppe totale de subventions de plus de 5 millions d’euros. Les lauréats sont les suivants.

L’ESIEE Paris, école-membre de l'Université Gustave Eiffel, développera ainsi le projet « PRO-6PO » en créant sur sa plateforme « salle blanche » une ligne pilote préindustrielle pour la fabrication collective de micro-capteurs sur des plaques circulaires uniques en leur genre. Cette ligne pilote offrira aux entreprises la possibilité de réaliser en un même lieu et sur les mêmes équipements leurs activités de R&D et de pré-industrialisation. Ensuite, l’IHU, l’Institut de cardio-métabolisme et de nutrition (ICAN), mettra en œuvre « ATLAS CŒUR AORTE », un projet qui vise à aider les acteurs économiques de l’imagerie médicale, de l’industrie pharmaceutique, des dispositifs médicaux et de la simulation numérique à concevoir de nouvelles approches pour la santé cardiovasculaire.

Enfin, les projets de trois universités ont été récompensés. L’Université Paris Est-Créteil (UPEC), mettra en place « Inno-SEnSE » dans le but de structurer une plateforme d'Innovation au service des entreprises en santé-environnement. L’Université Paris Cité (UPC) portera, elle, « PRINT’UP ». Sur la base d'une plateforme de fabrication additive, il s’agit de créer un lieu d'interactions scientifiques et techniques entre la recherche académique et la filière industrielle, dans le domaine de l’électronique imprimée pour la santé, doublé d'un réseau national d'expertise R&D. Dernier projet récompensé, l’Université Paris Sciences et Lettres (PSC) mettra en place un projet visant à accompagner et soutenir la valorisation de la microfluidique des acteurs académiques et industriels en développant deux axes principaux.