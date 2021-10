Finance : Wolters Kluwer lance les CCH® Tagetik User Days

Après le succès de la conférence CCH® Tagetik inTouch en mai dernier, où 2 600 participants à travers le monde ont interagi virtuellement, les prochains User Days proposeront un programme personnalisé axé sur les priorités régionales, dans une atmosphère intimiste et d'autant plus propices aux échanges.

S'appuyant sur le thème de la conférence mondiale « Go Beyond. Be Empowered. », les rendez-vous CCH® Tagetik User Days vont encourager les responsables financiers à prendre part dans les transformations de demain en pilotant l'innovation de leur entreprise.

Les temps forts :

Le point de vue du DAF sur l'évolution du rôle de la finance, par Kevin Entricken, Wolters Kluwer CFO & Member of the Executive Board

La présentation de la nouvelle solution de planification de la chaîne d'approvisionnement suite à la récente acquisition de Vanguard Software, liant les actions financières et opérationnelles pour une expérience optimale de planification intégrée des activités.

La dernière étude de cas CCH® Tagetik Predictive Intelligence

Des workshops ludiques et des démonstrations de la plateforme

Des sessions interactives avec un contenu adapté à chaque zone, animées par des équipes locales dans plusieurs langues

« Participer au CCH Tagetik User Day est une excellente opportunité pour nos clients et partenaires d'échanger avec leurs pairs et experts produits afin d'en savoir plus sur la technologie sur laquelle ils s'appuient chaque jour pour accomplir leur travail », a déclaré Ralf Gärtner, SVP & general manager, TAA Corporate Performance Solutions.

« Bien que chaque événement soit différent et préparé par les équipes en gardant les priorités locales en tête, je suis enthousiaste à l'idée que nos clients puissent en apprendre davantage sur nos solutions CCH® Tagetik basées sur l'IA, comme Predictive Intelligence ou encore Supply Chain Planning. Le monde de la finance est en train de changer. Et l'avenir est prometteur. »

Le programme :

Benelux & Nordic – Le jeudi 16 septembre

North America – Du lundi 20 au vendredi 24 septembre

France – Le jeudi 23 septembre

DACH – Le jeudi 30 septembre

UK – Du mardi 12 au vendredi 15 octobre

APAC – Les mercredi 20 et jeudi 21 octobre

Pour plus d'information sur les CCH® Tagetik Days, cliquez ici.