Finalisation du nouveau tribunal de Paris

A moins d'un an de la remise des clés, le chantier entre en phase de finalisation : le gros œuvre a été achevé en juillet dernier, les façades ont été posées et les travaux d'aménagement intérieur sont largement engagés, tant en matière de cloisonnement que d'équipements techniques. Le tout, au terme de 64 mois de conception et de réalisation.

Dès sa livraison, la gestion du bâtiment sera assurée, conformément au contrat de partenariat signé en février 2012, par les équipes d'exploitation et de maintenance du partenaire privé.

Ainsi que le garde des Sceaux a tenu à l'annoncer lui-même aux magistrats et fonctionnaires appelés à rejoindre le site, les événements récents, qui ont endeuillé la France, conduisent à devoir adapter le projet afin de répondre aux nouvelles exigences en matière de sûreté ainsi qu'au renforcement des missions du tribunal de grande instance de Paris en matière de lutte contre le terrorisme.

Destinés à ajuster le bâtiment aux nouvelles mesures de sûreté arrêtées en coordination avec le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police de Paris, ainsi qu'aux évolutions les plus récentes des juridictions dans leur activité et leur organisation dans le cadre notamment de la modernisation de la justice du XXIe siècle, ces travaux complémentaires - qui n'avaient pu être prévus dans le programme initial de construction - se dérouleront tout au long du 2nd semestre 2017 pour s'achever, au cours du 1er trimestre 2018, par une période de tests et de prise en main du bâtiment.

S'ensuivra, au 2nd trimestre 2018, le transfert des différents services selon un scénario et un calendrier de déménagement que les prochains mois permettront d'affiner dans un travail conjoint avec l'ensemble des acteurs intéressés.