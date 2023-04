Finale du Tournoi de gestion, le 18 avril

Cet événement est organisé le 18 avril, de 9h à 16h30, en présentiel, dans les locaux de la CRCC de Versailles et du Centre. Il s’agit d’un jeu de simulation d’entreprise permettant d’appréhender de façon ludique les principales problématiques managériales de gestion des entreprises. Des professeurs ont assuré le fonctionnement technique de la simulation jusqu’à la finale du tournoi, au cours de laquelle chaque équipe présente son « Assemblée Générale ».

Les équipes doivent simuler la gestion d'une entreprise sur un marché́ concurrentiel. Lors de cette finale, les participants ont mis en œuvre une stratégie qu’ils présenteront face à un jury de commissaires aux comptes, de professeurs et d’un représentant de la Banque de France.

Au total, cinq établissements participeront à la finale parmi des étudiants de DCG, de STMG, et de BTS CG (Lycée René Cassin-Arpajon, Lycée G. Braque-Argenteuil, Lycée Toulouse Lautrec-Vaucresson, Lycée Santos Dumont-St Cloud, Lycée Saint Exupéry à Mantes-la-Jolie).





© DR, Les participants de la dernière finale du Tournoi de gestion.

Le programme de la Finale du tournoi de gestion

• Présentation de la journée par Isabelle Donnou et Amal Taour Alves et du scénario par Sandrine Deneuville

• Présentation de l’analyse financière par Marie Angelo de la Banque de France et du quizz

• Premier tour de jeu

• Deuxième tour de jeu

• Déjeuner et préparation par les équipes de leur support de présentation

• Présentations orales devant le jury

• Délibération

• Annonce des résultats par les membres de la CRCC

• Remise de prix et attestation de présence

• Mot de la fin par le Président Philippe Vincent et la Présidente de la commission Avenir Jeunes Attractivité Isabelle Donnou

La CRCC de Versailles et du Centre a pour vocation de favoriser l’attractivité de la profession des auditeurs légaux auprès des jeunes étudiants et également de renforcer la compréhension de ce métier à travers cette initiative originale.

A propos de la CRCC de Versailles et du Centre

La CRCC de Versailles et du Centre est l’instance représentative de la profession des commissaires aux comptes du secteur. Elle représente, accompagne et défend les intérêts de la profession et couvre 10 départements regroupés autour des Cours d’Appel de Versailles, Bourges et Orléans.

Pour mieux connaître la profession : Les campagnes de communication de la CRCC, L'avenir en confiance, We need you - Devenir auditeur légal ainsi que la vidéo de Panayotis Pascot qui pitche le métier d’auditeur légal.