Finale du Start'up Contest : les trois lauréats primés

Découvrez les gagnants et leurs concepts :

-> Premier prix : Fugu, Thomas Hoffmann et Louis de Menthiere, pour leur concept original.

FUGU est la première entreprise sur le marché à proposer des solutions nomades et gonflables éclairées et personnalisables. Les fondateurs ont participé au concours dans le cadre de la levée de fonds organisée actuellement. « Nous souhaitons gagner en visibilité et accroitre notre réseau » a déclaré Thomas Hoffmann. Le concours permet ainsi à la société d’affiner et crédibiliser leur Business Plan grâce aux échanges et recommandations qu’ils ont pu avoir avec le jury.

-> Deuxième prix : Eat Your Box , Florie Benhamou et Penelope Boeuf, pour leur idée moderne et dans l’ère du temps.

Eat Your Box est un abonnement à une box de 8 produits culinaires originaux accompagnés de recettes élaborées par L'atelier des Chefs. C’est en surfant sur internet que les deux fondatrices ont découvert la compétition et ont été séduites par l’idée du concours de business plan. Pour Florie Benhamou « Il est toujours intéressant de participer à un concours pour se mesurer aux autres et obtenir une reconnaissance de la part des professionnels ». Cette victoire va permettre à Eat Your Box de développer son réseau.

-> Troisième prix : Lawcracy , Benoit Lienard et Maxime Doubri, pour la mise en application de leur projet.

Lawacracy poursuit un objectif de démocratisation du droit. Le site facilite la mise en relation avec des avocats et offre un accès libre à de l'information juridique de qualité. Le concours a révélé que les entrepreneurs ne sont pas forcément là où ils sont attendus, c'est la complémentarité qui fait la force pour une startup. « Avoir gagné ce concours prouve que nous sommes beaucoup à partager la vision suivante : tout le monde devrait avoir droit à des services juridiques de qualité ! Nous avons le sentiment d'avoir mis le doigt sur un problème "brûlant" et d'y apporter une solution de rupture pour le résoudre » a indiqué Benoit Lienard.

Sélectionnés par un jury de professionnels composé de Nicolas Cordier dirigeant Instant Gestion, Lazare Khelifi du Cabinet Magellan et Gérard Touati fondateur du groupe de presse Touati pour leurs parcours exceptionnels, les lauréats ont été encouragés à poursuivre leur projet de création d'entreprise.



Les gagnants ont obtenu un accès au programme d'accélération en ligne : l'Incubateur "accélérateur d'ambition".

Le concours poursuit son appel à candidatures pour la prochaine remise de prix, prévue en octobre 2013.