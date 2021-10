Fin des espoirs de La Justice dans la Cité

Opposés depuis sa signature au partenariat public-privé signé entre l'Etat et le groupe de BTP Bouygues. Leur projet de restructuration de la Cité était, selon eux, moins onéreux, plus commode et surtout plus en phase avec l’Histoire.



Le Tribunal administratif a considéré que l'association n'avait pas "d'intérêt à agir". Selon sa décision, "il n'existe pas un rapport suffisamment direct entre les décisions attaquées et l'objet statutaire de l'association requérante". La nouvelle cité judiciaire des Batignolles devrait ouvrir ses portes en 2017.