Fiducial Legal by Lamy sur le rapprochement capitalistique de Biomae et du Groupe Carso

Le cabinet d'avocats Fiducial Legal by Lamy (Eric Barouin et Hortense Michel) a assisté les fondateurs et les investisseurs historiques dans le cadre de la cession de l'intégralité du capital de la société Biomae au profit du Groupe Carso, leader en France des prestations et services analytiques notamment dans le domaine de l'environnement.

© Adobe Stock