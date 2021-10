Fiducial Legal By Lamy renforce son département Bancaire & Fiscalité

Avocate depuis 2009 et ayant rejoint Fiducial Legal By Lamy à Paris en 2014, Aude Manterola assiste les acteurs du secteur bancaire et financier en matière de réglementation institutionnelle et prudentielle, en relation avec les autorités de tutelle.

Elle intervient également en matière d'opérations de crédit et de financement structuré (négociation, rédaction, révision de la documentation de financement et mise en place des garanties y afférentes), ainsi qu'en matière de contentieux.

Cyril Vancraeynest, avocat depuis 2015 et qui exerçait précédemment au bureau de Lyon, intègre quant à lui, dès le mois de mai, l'équipe parisienne Fiscalité, co-dirigée par Hugues Martin et Benjamin Lafaye.

L'équipe dispose d'une expertise reconnue, tant auprès des entreprises qu'en matière patrimoniale, en conseil et contentieux.