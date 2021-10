Fiducial Legal By Lamy conseille les cédants lors de l'opération de Tech Buy-Out d'Inova Software

Le cabinet d'avocats Fiducial Legal By Lamy (Julien Hollier, Julien Gruys et Laura Demarais) a assisté les cédants et le management d'Inova, éditeur de logiciels pour l'industrie biopharmaceutique, dans le cadre de l'entrée au capital de The Carlyle Group qui investit plus de 60 millions d'euros, NEXSTAGE AM, investisseur historique, réinvestissant de son côté plus de 6 millions d'euros aux côtés du management.

© Adobe Stock