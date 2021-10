Fiducial Legal By Lamy conseille Cyrus Conseil pour de sa plus importante opération de croissance

Créée en 1999, Financière Conseil, dirigée par Monsieur Jean-Paul Huneau, développe une activité de conseil pour la gestion et les affaires, conseil en gestion de patrimoine, conseil en investissements financiers, courtage en assurances, et transaction sur immeubles et fonds de commerce. Financière Conseil est présente à Angers, Le Mans et Nantes. Elle a développé un service d'ingénierie patrimoniale avec huit ingénieurs patrimoniaux et une relation de proximité avec les experts comptables via la solution patrimoniale e-POCAMPE.

Dans le cadre de l'accélération de sa stratégie de développement, notamment dans la région Ouest, Cyrus Conseil, leader du conseil en gestion de patrimoine, vient de finaliser sa plus importante opération de croissance externe en réalisant l'acquisition de la société Financière Conseil, l'une des plus importantes sociétés de gestion de patrimoine de la région Ouest. Les quatre associés de Financière Conseil réinvestissent par ailleurs au capital de la holding du Groupe Cyrus afin de poursuivre le développement des activités de Financière Conseil. Cette opération permet à Cyrus Conseil d'accroître son implantation stratégique sur le marché de l'Ouest. Le Groupe Cyrus compte désormais 19 bureaux et renforce ainsi sa proximité avec ses clients et ses partenaires experts comptables.

Par cette opération, Fiducial Legal By Lamy conforte son positionnement d'intervenant de premier plan dans le cadre des opérations de fusions-acquisitions et de consolidation dans des secteurs en plein développement.

Intervenants

Société : Cyrus Conseil (Meyer Azogui, Matthieu Enjuanes, Guillaume Houlbert, Vincent Bouigeon)

Conseils Cyrus Conseil :

Corporate : Fiducial Legal By Lamy (Eric Baroin, Laura Demarais)

Audit juridique : FIDUCIAL LEGAL BY LAMY (Eric Baroin, Laura Demarais, Hortense Michel)

Audit social : Fiducial Legal By Lamy (Sébastien Ardillier, Lauren Annes)

Audit financier : Exco (Denis Mazurier)

Conseil Financière Conseil : Oratio Avocats (Ludovic Tornier)