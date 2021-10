Fiducial Legal By Lamy aux côtés du groupe Cyrus

Créée en 2015, la société de gestion de portefeuille Altixia Reim, présidée par Sonia Fendler, gère plus de 120 millions d'euros d'actifs Grand Public en proposant des montages réservés aux professionnels ou à une clientèle avertie (OPPCI, clubs deals, SAS…) et des fonds adaptés aux particuliers (SCPI et OPCI). La société de gestion dynamique et innovante agit en totale indépendance dans le choix des investissements et dispose d'un savoir-faire en création de valeur rendu accessible aux particuliers.

Dans le cadre de l'accélération de sa stratégie de développement, le groupe Cyrus, leader du conseil en gestion de patrimoine, vient de finaliser sa prise de participation majoritaire au capital de la société Altixia Reim. L'opération, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, permet ainsi au groupe Cyrus de compléter son offre immobilière avec celle de la société Altixia Reim, en particulier sur les fonds ayant engagé une démarche en vue de l'acquisition du label ISR.

Cette opération permet au groupe Cyrus de disposer d'une offre immobilière très complète composée des fonds immobiliers et clubs deals structurés proposés par sa société de gestion Eternam et destinés à une clientèle gestion privée, et des fonds grand public gérés par Altixia Reim.

Par cette opération, Fiducial Legal By Lamy conforte son positionnement d'intervenant de premier plan dans le cadre des opérations de fusions-acquisitions et de consolidation dans des secteurs en plein développement.

Intervenants :

Société : Cyrus Holding IV (Meyer AZOGUI, Christophe MIANNE, José ZARAYA, Guillaume HOULBERT, Matthieu ENJUANES)

Conseils du Groupe Cyrus :

Corporate : Fiducial Legal By Lamy (Eric BAROIN, Laura DEMARAIS)

Audits financier et juridique : KPMG

Conseils Altixia Reim : Viguié Schmidt & Associés (Louis CHENARD, Lafia Chaïb)