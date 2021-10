Fiducial Legal By Lamy assiste Seventure Partners dans la levée de fonds de Clim8

Clim8, entreprise de technologie textile haut de gamme fondée sur la science et les besoins du corps humain fournissant des procédés de thermorégulation personnalisés et autonomes pour les vêtements intelligents, a réalisé une levée de fonds de 2,75 millions d'euros auprès des fonds Seventure Partners dont le fonds Sport & Performance, du groupe Deveaux et d'Agileo Ventures.

Ce financement va permettre à Clim8 d'amener la technologie sur de nouvelles industries (industrielle, défense) ainsi que sur de nouveaux marchés internationaux, de consolider son département Recherche et Développement avec entre autres la création du « Clim8 Lab » et de se renforcer avec de nouveaux collaborateurs stratégiques afin de soutenir sa croissance.

Par cette nouvelle intervention aux côtés de Seventure Partners (société de gestion reconnue dans le secteur de l'économie du sport, mais également de la santé, de l'alimentation, de la nutrition et des technologies digitales), Fiducial Legal By Lamy conforte son positionnement d'intervenant de premier plan sur ce secteur dynamique.