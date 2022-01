Fiducial Legal by Lamy : arrivée de Aude Guyon

Après 16 ans passés chez Freshfields, Aude Guyon rejoint en janvier 2022 le Cabinet Fiducial Legal by Lamy (FLBL) comme associée responsable du département concurrence, distribution et investissements étrangers. Elle sera accompagnée par Pauline Labory.

Aude Guyon intervient tant en conseil qu’en contentieux pour le compte de clients français et internationaux dans tous les domaines du droit de la concurrence français et européen : ententes, abus de position dominante, actions en dommages-intérêts, contrôle des concentrations, aides d’État, droit de la distribution, pratiques restrictives. Depuis plusieurs années, Aude Guyon a également développé une forte compétence en matière d’investissements étrangers. Elle intervient dans des secteurs très variés dont les nouvelles technologies, l’industrie, la grande distribution, la santé, le sport.

« Aude a construit au fil du temps un pratique particulièrement variée, qui couvre des secteurs en plein expansion qui sont clés pour nos clients. Cette diversité est un réel atout pour le cabinet », précise Eric Baroin, Managing Partner du cabinet.

Titulaire d’un DEA de Droit économique (Orléans, 2000), d’un DESS de Juriste européen (Paris XII 2003), et d’un LL.M en droit des affaires de l’Université de Northumbria à Newcastle (2001), Aude Guyon a débuté sa carrière en 2005 dans l’équipe concurrence de Freshfields à Paris, où elle est devenue counsel. Durant son parcours, elle a notamment effectué deux détachements d’un peu moins d’un an à la Caisse des Dépôts (CDC) et au bureau de Freshfields à Washington DC.

« Nous nous réjouissons de l’arrivée d’Aude Guyon qui traduit la dynamique toujours croissante de notre cabinet. Le recrutement d’associés alliant excellence technique, haut degré de compréhension des activités de nos clients, et valeurs humaines s’inscrit dans la continuité de notre stratégie de développement d’un cabinet français de premier plan. Aude vient compléter idéalement l’offre multi-services que nous proposons à nos clients français et internationaux dans des domaines stratégiques pour eux. Aude va notamment pouvoir nous accompagner sur nos activités transactionnelles, toujours croissantes, en contrôle des concentrations et investissements étrangers et permettre de créer de fortes synergies avec l’activité du cabinet. Elle permettra également au cabinet de se positionner au meilleur niveau dans des domaines comme le contentieux des pratiques anticoncurrentielles et la compliance qui sont en forte croissante », précise Eric Baroin, Managing Partner.

« Je suis enthousiasmée de rejoindre FLBL. Après avoir passé d’intenses années chez Freshfields, je souhaitais changer de modèle et j’étais très désireuse de me lancer dans un projet entrepreneurial en prenant la responsabilité d’une équipe. Le cabinet offre le cadre idéal, avec la même culture d’excellence et de fortes synergies avec les autres pratiques. Les équipes du cabinet sont particulièrement dynamiques et sympathiques et l’envie de construire ensemble m’est apparue comme une évidence », indique Aude Guyon.