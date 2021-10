Fidal structure une offre d'ingénierie du CIR

Cette nouvelle activité, initiée par une équipe de consultants scientifiques et d’ingénieurs, enrichit l’offre du cabinet « en permettant une approche pluridisciplinaire et globale pour l‘accompagnement et la défense des dossiers CIR ». L’instruction, sur le fond, de la partie scientifique des dossiers CIR complète l’accompagnement juridique et fiscal réalisé par les avocats sur l’ensemble des autres aspects, allant des démarches de rescrit, à la valorisation financière jusqu’à l’assistance nécessaire lors des contrôles effectués par l’Administration. Cette expertise scientifique CIR permet à Fidal de proposer une vaste gamme de compétences dans les domaines du financement de l’innovation et du « business development » des entreprises innovantes (aspects juridiques et techniques de la propriété intellectuelle, financement de projet, formalisation et accompagnement juridique des partenariats technologiques, etc.).

L’expertise CIR est pilotée par Armand Sarian, consultant bénéficiant de plus de 15 ans d’expérience acquise au sein de cabinets spécialisés. Il a notamment été directeur associé chez Fineco et directeur du service CIR de Inventage-Subventium avant de rejoindre Fidal.

Avec l’appui des consultants de Fidal Innovation (conseil en propriété industrielle), il anime un groupe de quatre scientifiques disposant d’expertises spécialisées notamment en biotechnologie, mécanique, électronique et optronique. Cette équipe intervient tant à Paris qu’en régions en étroite collaboration avec les avocats.