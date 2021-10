Fidal salue l'arrivée de Marie-Sophie Dibling

Marie-Sophie Dibling est titulaire d'un master en droit économique international obtenu à l'université Paris I Sorbonne en 2007, avant le CAPA en 2009. Après des premières expériences dans des cabinets anglo-saxons et au sein de l'Organisation Mondiale du Commerce à Genève, Marie-Sophie rejoint en 2010 l'équipe Commerce international de Gide où elle partage pendant plus de six ans son activité entre Bruxelles et Casablanca.

Elle conseille les entreprises (européennes et africaines) et les gouvernements dans l'utilisation des règles du commerce international, notamment en matière de défense commerciale (anti-dumping, anti-subvention et sauvegarde), d'accès au marché de pays tiers (obstacles tarifaires, obstacles réglementaires). Elle intervient également lors de contentieux devant les juridictions européennes et OMC et de négociation d'accords de libre-échange.

Forte d'une expertise reconnue dans les aspects de droit du commerce international, elle sera chargée des questions de régulation et de litiges liés au commerce international et collaborera étroitement avec Hervé Jouanjean, ancien directeur général à la Commission européenne.