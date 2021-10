Fidal s'allie au cabinet iranien Ferdowsi Consulting Legal Advisors

Établi à Téhéran, Ferdowsi Legal, dont les associés fondateurs, iraniens et français, ont chacun plus de 20 années d'expérience des marchés émergents et des transactions internationales, dont plus de dix ans sur l'Iran, offre une capacité unique à conjuguer savoir-faire européen et maîtrise de l'environnement économique et juridique local.

Les fondateurs du cabinet Ferdowsi Legal étaient intervenus dans les dossiers des sanctions internationales visant l'Iran et ses transactions, avant la signature du « Joint Comprehensive Plan of Action » en juillet 2015.



Yves de Sevin et Stéphane Contargyris, respectivement directeur général de Fidal et responsable du comité international du cabinet : « Nous franchissons une étape majeure dans la création de notre réseau juridique international, en investissant une zone géographique inédite et en plein développement économique. Ferdowsi correspond pleinement aux standards de qualité que nous souhaitons offrir à nos clients. Après les accords signés en 2017 avec les cabinets américain Loeb and Loeb, italien CBA et néerlandais Van Benthem & Keulen, nous poursuivons notre objectif d'accompagnement de nos clients, le plus efficacement possible, sur l'ensemble des continents et des places qui comptent. »