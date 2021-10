Fidal renouvelle sa marque

Fort d'un nouveau site internet et d'une identité visuelle modernisée, le cabinet Fidal change d'image afin d'afficher plus distinctement sa différence.

« Le contexte économique et la concurrence de plus en plus protéiforme nous incitent à nous démarquer en permanence, en proposant à nos clients des offres de services plus personnalisées et à forte valeur ajoutée », explique Régis Lassabe, directeur général de Fidal.

« Nous voulons rassembler nos clients et nos collaborateurs autour d'une marque forte et mieux traduire notre vision du droit », explique Yves de Sevin, président du directoire du cabinet.

« Our Talents - Your business »

La notion de « conseil augmenté » qui fait la force du cabinet Fidal perdure avec l'idée selon laquelle il offre plus que du droit, mais de l'analyse et de la stratégie.

«Notre nouvelle signature “Our Talents – Your business” exprime avec plus de conviction notre volonté : apporter à nos clients un véritable conseil stratégique au service de leur compétitivité et de leur pérennité», confie le président du directoire de Fidal.

Pour pleinement exploiter ses ressources, le cabinet a revu son organisation, afin de mettre toutes ses spécialités à la disposition de tous ses clients, en garantissant la même qualité de service où qu'ils soient implantés, en France et à l'international.

Le cabinet entend ainsi mieux combiner son expertise juridique et la connaissance des métiers de ses clients, et développer des offres de services en adéquation permanente avec leurs besoins et les évolutions de leurs marchés.

L'accent mis sur l'interprofessionnalité

Pionnier en matière d'interprofessionnalité, le cabinet Fidal développe un véritable système entrepreneurial, composé de notaires, de consultants RH, d'ingénieurs brevets, de conseils fiduciaires, de banques et d'investisseurs.

Le cabinet Fidal s'entoure de métiers connexes au sien et souhaite particulièrement développer le pôle notarial.

« Nous souhaitons avoir une étude régionale. Récemment, nous avons racheté une étude de notaire à Paris, à la Madeleine. Nous avons, à ce jour, deux offices », précise Yves de Sevin.

La formation, nerf de la guerre

Une des ambitions du cabinet Fidal est de faire grandir ses talents. La formation est au cœur de ses préoccupations, comme en témoigne le directeur général : « Nous dépensons 7 % de notre masse salariale pour la formation. Nous sommes une très bonne école. Il y a aussi une grande possibilité de mobilité géographique. On peut toujours trouver une place dans nos 90 bureaux. Nous avons des postes de directeurs régionaux. »

Le cabinet souhaite ainsi attirer davantage les jeunes dans ses bureaux. Pour se rendre attractif, il met en place « une déconnexion informatique » (boîte mail inaccessible en dehors du lieu de travail) pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

« C'est une manière de faire attention aux talents qui nous accompagnent ou qui veulent nous rejoindre », commente Yves de Sevin.