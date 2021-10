Fidal renforce son expertise en urbanisme et en aménagement

Experte reconnue en droit de l'urbanisme, droit de l'aménagement et droit de l'expropriation, Laetitia Santoni(44 ans) était depuis 2014 avocat associé, cogérante et responsable du bureau de Lille de la Selarl Caradeux Consultants. Elle avait précédemment exercé en tant que responsable juridique et fiscale de la SCET Région Nord – Pas de Calais, puis en tant qu'avocate au sein du cabinet DS Avocats de 2011 à 2013.

De son côté,Xavier Couton (45 ans) est expert reconnu en droit de l'urbanisme, droit de l'aménagement et droit de l'expropriation. Depuis 2011, il était cogérant de la Selarl Caradeux Consultants et, précédemment, responsable du droit de l'urbanisme et de l'aménagement de la SCET jusqu'en 2011, après une première expérience en qualité de juriste à la SEM Nantes Aménagement (1995-1996).