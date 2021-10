Fidal renforce son département droit social à Paris avec l'arrivée de Claire Van Campo

Forte d'une expérience acquise de plus de 16 ans au service des branches (textile, commerce et distribution puis services) dont 11 années au sein de la Fédération de la formation professionnelle en tant que directrice du pôle social et paritaire, Claire Van Campo accompagne le dialogue social de branche et conseille les organismes de formation sur le droit de la formation.

Titulaire d'une maîtrise en droit privé, mention droit du travail et d'un master II « Juriste de droit social », Claire Van Campo est également chargée d'enseignement à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne sur le droit de la formation.

Son arrivée va permettre au département droit social de Fidal à Paris, qui compte aujourd'hui 60 avocats et juristes, de développer sa stratégie d'accompagnement juridique des Branches.

Selon Cyril Parlant, « cette embauche s'intègre pleinement dans le développement de nouvelles prestations de conseil, d'audit et de formation en direction des acteurs de « l'économie de la connaissance ». Il s'agit également de développer l'appui juridique des branches, déjà impactées par les récentes lois (Sécurisation, Rebsamen, etc.), et qui vont nécessairement devoir modifier leurs outils conventionnels et leurs services en lien avec les nouvelles mesures de la représentativité et les dispositions du projet de Loi Travail. »