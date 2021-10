Fidal renforce sa direction technique fiscale

Titulaire d'un DES de sciences économiques, ancien élève de l'IEP de Paris, expert comptable et commissaire aux comptes, Patrick Morgenstern (65 ans) a été responsable du régime fiscal du bénéfice consolidé du groupe PSA de 1979 à 1985. Il dirige depuis 1990 le cabinet Morgenstern et Associés au sein duquel il a développé un portefeuille de clients significatifs.

Patrick Morgenstern sera rattaché à la Direction technique du département droit fiscal de Fidal en tant qu'Of Counsel. A ce titre, Patrick contribuera à la promotion de cette expertise, notamment dans le cadre d'actions d'extériorisations. De plus, par sa double expertise, comptable et fiscale, il pourra être sollicité sur les problématiques, toujours plus nombreuses, de connexion entre fiscalité et comptabilité.