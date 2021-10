Fidal : Philippe Vanni promu directeur technique national du département droit économique

Fidal a récemment nommé Philippe Vanni à la tête du département droit économique, regroupant les expertises en concurrence, distribution, propriété intellectuelle et technologies de l'information du cabinet. Il a pour mission de poursuivre le développement de ce département, composé de 120 avocats et juristes.

Composée d'avocats, de juristes et d'universitaires à Paris et en régions, la direction technique droit économique est garante de la doctrine du département. Elle a également pour vocation de concevoir l'offre de services au bénéfice des clients.

Titulaire d'un DJCE de Montpellier, d'un DESS en droit des affaires et fiscalité et du certificat d'études spécialisées en droit de la distribution, Philippe Vanni débute sa carrière à Fidal, en 1987, en tant que juriste conseil d'entreprise au bureau de Bordeaux.

En 1991, il contribue à la création d'un département spécialisé dans les problématiques de droit économique, au sein de la direction régionale Aquitaine. En 2007, il prend la tête de ce département et participe parallèlement aux travaux menés au niveau national par la direction technique. En 2015, il rejoint la direction technique au siège, où il est nommé directeur adjoint du département, aux côtés de Dominique Ferré.

Depuis qu'il a rejoint le cabinet Fidal, Philippe Vanni intervient notamment pour le compte de distributeurs, de fournisseurs et de fédérations professionnelles, relevant des secteurs de la distribution, de l'agroalimentaire et de l'aéronautique. Il les accompagne dans l'élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques tarifaires et stratégies de vente et d'achat, de négociation et d'encadrement de leurs relations commerciales, de création et gestion de leurs réseaux de distribution et dans l'analyse de conformité de leurs pratiques au droit de la concurrence.