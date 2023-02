Fidal Notaires, le projet commun de Fidal et de l’ONM

Pionnier en matière d’interprofessionnalité, Fidal s’est associé à l’ONM dès 1994, via une prise de participation minoritaire. L’ONM fut alors la première société d'exercice libéral en France à compter dans son capital un notaire et un cabinet d'avocats. Avec la création de Fidal Notaires, appelée à se développer aux côtés de Fidal Avocats, c’est une nouvelle page de cette histoire commune qui s’écrit.

Par ce rapprochement, ce sont près de 60 professionnels, notaires associés, notaires salariés et collaborateurs, qui rejoignent le groupe Fidal. A l’instar de Fidal Avocats, société de référence en droit des affaires, Fidal Notaires ambitionne de devenir l’une des principales sociétés de notaires multi-offices françaises.

Fidal Avocats, présent depuis 100 ans sur le territoire français, fait bénéficier ses clients d’un maillage territorial unique de 87 implantations. Les professionnels de Fidal Notaires partagent cet attachement : aujourd’hui présents sur les sites de Paris et Lille, ils s’installeront dans plusieurs autres métropoles d’ici la fin de l’année.

Les équipes de Fidal Avocats et Fidal Notaires, situées au plus près des acteurséconomiques, leur feront bénéficier d’une approche spécialisée et coordonnée ; cette dernière leur permettra d’améliorer la fluidité dans les échanges, d’assurer la simplification des démarches et l’optimisation dans le suivi de dossiers, qui requièrent, dans le respect de la déontologie et de l’indépendance de chaque profession, l’intervention combinée d’avocats et de notaires.

« Fidal est une grande société de conseil et de contentieux exerçant au sein d’une architecture ouverte avec d’autres professionnels du droit et du conseil. Nous sommes animés de longue date par la volonté d’accompagner toujours plus loin et plus efficacement nos clients, en leur proposant des offres de service dépassant le seul droit. Nous avons ainsi bâti un écosystème composé de consultants RH, en CIR, d’ingénieurs brevets, de conseils en financement et en transactions. C’est aussi dans cet esprit qu’ont été créées les filiales Fidal Innovation et Fidal Fiducie. Nous nous réjouissons aujourd’hui de la création de Fidal Notaires, concrétisation d’un projet commun, longuement mûri, avec des notaires dont nous partageons la vision et les valeurs. », a déclaré François de Laâge de Meux, Président du directoire de Fidal.

« Dans un environnement qui se complexifie chaque jour un peu plus, il est essentiel de faciliter la vie de nos clients, en n’oubliant jamais que la valeur essentielle de nos métiers réside dans l’écoute et la relation humaine. C’est une conviction que nous partageons avec les avocats de Fidal. Les professions d’avocats et de notaires évoluent et nous sommes convaincus, d’expérience, que l’interprofessionnalité est l’avenir pour proposer à nos clients un service toujours plus efficace, spécialisé et de proximité. C’est sans doute le sens de l’histoire. », a ajouté Pierre Hertfelder, Notaire associé à l’ONM.