Fidal nomme deux co-directrices au sein de ses directions techniques Droit des sociétés et Droit éco

Mathilde Dubois est promue co-directrice de la direction technique Droit des sociétés, aux côtés d'Alain-François Chéneau. Rompue aux opérations exceptionnelles - restructurations, acquisitions, etc. - Mathilde Dubois dispose également d'une bonne expérience en matière d'opérations immobilières. Reconnue pour son expertise, elle est aussi appréciée pour sa pédagogie et son sens du partage et de la transmission des connaissances : des qualités essentielles pour animer la direction technique.

Mathilde Dubois a commencé sa carrière au sein du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre. En 2007, elle intègre une première fois Fidal, au sein du bureau de Nantes, avant de devenir responsable corporate au sein de la société holding du groupe familial EPI, qui réalise des investissements, notamment dans les secteurs de la mode et du luxe, des vins et champagne (Piper Heidsieck et Charles Heidsieck) et de l'immobilier. Elle y acquiert une forte sensibilité financière, comptable et patrimoniale qu'elle met au profit de Fidal lorsqu'elle rejoint la direction technique du cabinet en 2015.

Laurence Dreyfuss Bechmann est nommée co-directrice du Département Droit économique. Elle y anime le pôle Propriété Intellectuelle-Technologies de l'information, de concert avec Philippe Vanni, pour sa part en charge du pôle Concurrence-Distribution-Consommation. Docteur en droit et avocate spécialisée en propriété intellectuelle et technologies de l'information, Laurence Dreyfuss Bechmann bénéficie de 20 années d'expérience dans ce domaine. Par ailleurs directrice du département propriété intellectuelle-technologies de l'information dans la région Grand Est et membre de la direction technique du cabinet depuis 2003, Laurence contribue à l'excellence du conseil apporté à nos clients.

Les directions techniques de Fidal, un dispositif unique sur le marché

Les directions techniques rassemblent, au siège et en région, des avocats et experts reconnus dans leurs domaines, tant praticiens qu'universitaires, au service de l'excellence technique du cabinet et du développement des clients. Leur action s'articule autour de trois axes : sécuriser et développer, représenter et rapprocher ainsi que décrypter et innover.