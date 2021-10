Fidal lance un site internet dédié au Brexit

Le 29 mars 2017, plus de neuf mois après le référendum de juin 2016, le Gouvernement britannique a notifié officiellement au Conseil européen l'intention du Royaume-Uni de se retirer de l'Union.

Même si les conditions de cette sortie et le cadre des futures relations avec l'Union européenne ne sont toujours pas définies, il est acquis que le Royaume-Uni deviendra un pays tiers par rapport à l'UE.

Dans ce contexte aussi complexe, Fidal, fort de son approche pluridisciplinaire et de sa maîtrise des questions européennes, a développé un site internet dédié au Brexit, afin de permettre à ses clients de disposer d'informations relatives au développement du processus de négociations en cours concernant notamment leur organisation opérationnelle, leur flux (biens et services, données personnelles, ressources humaines), leur supply chain (TVA, douane, accises) et leur structure fiscale groupe (revenus passifs, intégration fiscale).

La stratégie commerciale est également prise en compte à travers les relations commerciales, les réseaux de distribution, les règles de concurrence, la négociation, la rédaction, la résiliation de contrats, ainsi que le règlement des conflits, des clauses de résolution et les stratégies d'implantation en Europe (transferts d'actifs et de sièges sociaux, restructuration, M&A...).

Fidal-brexit.com