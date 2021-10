Fidal lance Talents Up, une école de management pour les avocats

Inédit dans la profession d'avocat, ce programme vise à promouvoir l'évolution des comportements dans un monde en transformation rapide. Une promotion inaugurale a été lancée en début d'année, au bénéfice d'avocats du cabinet.

Fidal a imaginé Talents Up, un parcours de formation sur-mesure, élaboré selon une série de modules thématiques et dispensé par des intervenants d'HEC au sein du campus de Jouy-en-Josas.

La première promotion, composée d'une quarantaine de managers de Fidal, a débuté en février et s'achèvera début 2018. À terme, ce sont plus de 300 managers qui vont bénéficier de ce programme.

Des modules thématiques ont ainsi été conçus, dédiés au leadership, au management des RH ainsi qu'aux fondamentaux de la gestion d'entreprise (stratégie, finance, conduite du changement et management de projet).

Un certificat délivré par HEC

Talents Up ambitionne d'offrir à chacun des participants l'opportunité de décrypter autrement l'environnement économique, mieux se connaître, mieux comprendre les autres, prendre du recul sur son métier et son environnement économique qui connaissent de profondes mutations. Plusieurs objectifs sont visés parmi lesquels le travail sur la posture du manager, le management par la confiance et le renforcement de la relation client.

Ce programme constitue une source de développement et de création de valeur pour chacun des apprenants, leurs équipes et leurs clients.

Le suivi de ce parcours de formation donnera lieu à la remise d'un certificat délivré par HEC, après soutenance d'un mémoire portant sur des projets présentés aux membres du directoire.

Selon Régis Lassabe, président du directoire, et Carole Chatelain, directrice exécutive en charge des RH de Fidal : « Talents Up est la concrétisation d'un projet ambitieux, s'inscrivant pleinement dans les valeurs prônées par le cabinet, au rang desquelles figurent là développement et la promotion des talents du cabinet. Nous souhaitions dispenser une formation de haut niveau. Le partenariat engagé avec HEC répond parfaitement à nos attentes. »