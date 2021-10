Fidal : Gaëlle Menu-Lejeune nommée co-directrice du département de droit fiscal

Gaëlle Menu-Lejeune est diplômée de l'École supérieure de commerce de Toulouse et de l'École nationale des impôts. Elle débute sa carrière au service juridique de la Direction générale des impôts (1995-2002) comme rédactrice au contentieux des impôts locaux, avant d'être rapporteure au Conseil national de la comptabilité, au sein duquel elle est responsable du projet d'application en France des nouvelles normes comptables internationales. Elle rejoint ensuite la Direction de la législation fiscale (2002-2006), en tant que cheffe de section adjointe du Bureau de la fiscalité des entreprises, en charge du régime de groupe et du régime des sociétés mères.

De 2006 à 2010, conseillère technique « fiscalité » au cabinet du ministre du Budget, elle contribue activement à la mise en place des premières mesures de lutte contre le secret bancaire et les paradis fiscaux. En 2010, Gaëlle rejoint l'Autorité de régulation des jeux en ligne au poste de directrice des enquêtes et contrôles, et participe aux groupes de travail fiscalité du numérique et lutte contre le blanchiment de la Commission européenne. En 2013, elle occupe le poste de cheffe du bureau de la fiscalité du logement et de l'aménagement au ministère de l'Écologie, avant d'intégrer Fidal en 2014.

Au sein de la direction technique, Gaëlle Menu-Lejeune, promue directrice associée en 2017, est plus particulièrement en charge des sujets relatifs à la politique fiscale, au contrôle fiscal et aux relations avec les administrations fiscales. Au total, le département fiscal comprend près de 450 avocats et juristes en France.