Fidal et Luther créent unyer

Cette nouvelle organisation globale regroupe, sous une marque commune, des cabinets internationaux de premier plan. Elle permet aux deux partenaires d'étendre leur rayonnement international et de franchir ainsi une nouvelle étape dans leur développement stratégique.

Composée d'un seul et unique membre par pays, unyer propose des services qui dépassent les seules prestations juridiques. Partageant une culture commune et proposant une offre full-service, ses membres conservent leur indépendance et leur ancrage fort sur leur marché local. « Nous souhaitons rester indépendant de tout réseau d'audit. C'est un réellement point auquel nous sommes attachés », explique François de Laâge de Meux, président du directoire chez Fidal.

Fort de près de 2 000 avocats, juristes et consultants dans plus de 10 pays en Europe et en Asie, le groupement représente déjà un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros.

Son ambition ? Se développer rapidement dans les 20 plus grandes économies mondiales. Ses membres, partageant un ancrage local solide, une forte réputation sur leurs marchés respectifs et une approche pragmatique, prennent la forme de cabinets d'avocats, mais également de structures offrant des services complémentaires aux conseils juridiques.

unyer est une « Verein » suisse regroupant les cabinets membres, qui conservent leur marque propre sur leurs marchés locaux. Elle illustre la volonté de Fidal et Luther d'appréhender d'une manière nouvelle le conseil aux entreprises. Par son approche sectorielle forte, cette nouvelle organisation anticipe les changements qui interviennent sur les différents marchés et secteurs d'activités et intègre ces grandes tendances dans les solutions qu'elle propose à ses clients.

« Nous sommes convaincus que cette Verein et son approche atypique répondent à l'ensemble des demandes de nos clients dans un environnement en pleine mutation. Nous pouvons désormais fournir tous types de services, juridiques et autres, sur l'ensemble des zones géographiques », explique Christine Blaise-Engel, CEO de unyer et Senior Partner chez Fidal.

À propos de Fidal Société d'avocats française et indépendante, Fidal est riche de l'expertise de 1300 avocats et juristes. Pour Fidal, le droit est une véritable « matière première », un instrument de création de valeur par excellence. Au-delà de l'exigence et de la maîtrise technique, le cabinet privilégie, l'audace et la personnalité de ses avocats. Les membres de Fidal ont à cœur de bâtir des relations durables, fondées sur la confiance, la transparence et la reconnaissance mutuelle. Le cabinet est présent dans 90 bureaux en France. Pour son activité fiscale, Fidal a rejoint le réseau WTS Global en 2021. Il a également été désigné « Cabinet d'avocats de l'année » et « Cabinet d'avocats français de l'année » par le Monde du Droit en 2020. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fidal.com.