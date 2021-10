Fidal conseille Entech dans le cadre de son introduction en bourse sur Euronext Growth

Cette opération permet à Entech de réaliser une levée de fonds de 25,3 millions d’euros. L’opération pourra être portée à un montant maximum de 29,1 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation

Entech a pour activités principales la conception, le développement et l’industrialisation de solutions de production et de stockage d’énergies renouvelables, dotées de systèmes intelligents de pilotage et de gestion des réseaux électriques. Cette combinaison d’expertises pointues permet à ses clients d’augmenter l’efficience de leurs installations - notamment en réduisant le temps de réaction des systèmes d’énergie - optimisant ainsi la gestion des charges et le retour sur investissement. Entech opère aussi bien sur des installations reliées aux réseaux existants (on grid) que hors réseau (off grid) et fournit des solutions de production et de stockage d’hydrogène vert.

L’opération a été sursouscrite 2,2 fois, au prix de l’introduction en bourse fixé à 6,95€ (milieu de fourchette) par le conseil d’administration de la société, la demande globale s’étant élevée à 48 M€. Au total, l'émission représente une augmentation de capital d’un montant de 25,3 M€ après exercice de la clause d’extension. L’opération pourra être portée à un montant maximum de 29,1 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.

A l’issue de l’opération, la capitalisation boursière est d’environ 100,7 M€. Le flottant représente 28,89 % du capital de la société. Les actions de la société seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris® à compter du 4 octobre 2021.

La société a été conseillée sur les aspects boursiers et corporate par Fidal Paris (Isabelle Juliard-Feyeux, associée et Audrey Viros, avocat) et Fidal Quimper (Jean-Régis Gallizia, associé). Fidal était le seul conseil juridique de cette introduction en bourse.