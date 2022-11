Fidal aux côtés de la MACSF

Les équipes de Fidal à Paris ont conseillé la MACSF qui cède le Château Lascombes, deuxième grand cru classé Margaux, au groupe américain Gaylon Lawrence tout en restant actionnaire minoritaire au sein de la holding de détention.

Le vignoble de Château Lascombes s’étend sur 120 hectares de vignes en appellation Margaux, ainsi que 10 hectares en appellation Haut-Médoc. Il est l’un des plus vastes vignobles des Crus Classés de 1855 et produit en moyenne 300 000 bouteilles par an.

MACSF avait acquis ce vignoble en 2011 auprès de Colony Capital.

Historiquement très présent dans le secteur agricole avec plus de 46 000 hectares de terres cultivables, Gaylon Lawrence s’est étendu au domaine vinicole à partir de 2018 en Californie, avec les rachats successifs de Heitz Cellar puis de plusieurs grandes appellations de la Napa Valley dont la gestion a été confiée à sa société Lawrence Wine Estates, dirigée par le sommelier Carlton McCoy.

Fidal est intervenu dans le cadre de cette opération en tant que conseil de MACSF.

L'équipe était pilotée par Philippe Chevrier et Benoit Creis, avocats associés, avec Jean-Baptiste de Varax, avocat sur les aspects corporate et Laurent Leclercq, avocat associé et Charles Raspail, avocat, sur les aspects fiscaux.

Le groupe MACSF était également conseillé par l’Office Notarial de la Madeleine (ONM) avec Maître Jean-François Dumetz.

Le groupe Gaylon Lawrence était conseillé par Allen & Overy sur les aspects juridiques et PWC sur les aspects fiscaux.