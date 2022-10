Fidal : Anne-Sophie Peignelin, nouvelle co-directrice de la Direction Régionale Grand Est

Anne-Sophie Peignelin, Avocate associée, est promue co-directrice de la Direction Régionale Grand Est du cabinet. Elle contribuera au développement et au management de cette entité, riche de plus de 160 professionnels dont 105 avocats et juristes, aux côtés de Benoît Hertfelder.

Forte d’une compétence reconnue en stratégie fiscale des entreprises, Anne-Sophie Peignelin a rejoint Fidal en 2011 afin de développer le département fiscal à l’échelle du bureau de Nancy, puis de l’ensemble des 9 sites que compte la Direction régionale Grand Est où elle anime une équipe de 25 avocats fiscalistes. Elle accompagne une clientèle diversifiée d’entreprises et de dirigeants dans leurs opérations de restructuration, de transmission et de croissance externe. Dotée d'une expertise en matière de contentieux fiscal, elle assiste les entreprises dans le déroulement de leurs contrôles fiscaux et devant les tribunaux.

Anne-Sophie Peignelin débute sa carrière en 1999 au sein du cabinet ACD, au sein duquel elle exerce durant 11 ans. A l’issue d’un doctorat en droit privé validé parallèlement en 2002, elle embrasse la profession d’avocat un an plus tard, et devient associée en 2008.

En parallèle de ses activités professionnelles, Anne-Sophie Peignelin est active au sein de plusieurs réseaux, parmi lesquels le CJD dont elle devient membre en 2011 puis présidente de la section de Nancy pour deux ans en 2015. Elle est par ailleurs membre actif du bureau lorrain de l’Association des Avocats Conseils d’Entreprise.

Fortement impliquée à l’université, elle assure actuellement la codirection du module fiscal du parcours en Master 2 DJCE de la faculté de droit de Nancy, et intervient de manière récurrente au sein de l’IUP Finances de cette même université.

Promue depuis le 1er octobre, Anne-Sophie Peignelin succède à Didier Millot, Avocat associé au sein du cabinet depuis 39 ans, co-directeur régional depuis 2009, ancien président du Conseil de surveillance du cabinet, qui a souhaité faire valoir ses droits à la retraite