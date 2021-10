Fidal : Alain-François Chéneau prend la direction du département Droit des sociétés

Fidal, premier cabinet d'avocats d'affaires en France et en Europe continentale, nomme Alain-François Chéneau directeur technique du département Droit des sociétés. Il succède à Dominique Davodet, qui occupait cette fonction depuis 2009 et se consacrera désormais pleinement au management de la direction régionale de Paris, avec Christophe Bergerot.

Diplômé du magistère de juriste d'affaires - DJCE de l'université de Paris II Assas, Alain-François débute sa carrière en 1996, à Paris. Après une première expérience chez CMS Bureau Francis Lefebvre, il rejoint en 2004 la direction régionale Bretagne de Fidal où il a successivement encadré une équipe de 25 avocats en droit des sociétés puis co-dirigé la région Bretagne (80 avocats).

Effective depuis le 1er février dernier, l'arrivée d'Alain-François Chéneau doit donner une nouvelle impulsion aux activités corporate du cabinet. Il aura notamment pour mission de structurer l'offre de services du département autour de plusieurs lignes de spécialités parmi lesquelles le M&A, le capital-investissement, le financement, la gouvernance et le droit des sociétés cotées.

Cette nomination s'inscrit dans le prolongement du renforcement de l'activité capital investissement du cabinet et plus globalement dans la mise en place de l'éco-système dédié au financement des entreprises.

Composée d'une vingtaine d'avocats et juristes, la direction technique Droit des sociétés est garante du savoir-faire du cabinet à travers la doctrine, la formation interne, les opérations d'extériorisation et l'appui technique. Cette organisation a également pour vocation d'assurer l'excellence technique au service du développement.

Au total, le département comprend environ 350 avocats et juristes, répartis à Paris et en régions.

Avec 1400 avocats et juristes en France, des partenaires dans 150 pays et un chiffre d'affaires de 332,8 millions d'euros lors de l'exercice 2015/2016, Fidal est le premier cabinet d'avocats d'affaires en France* et en Europe continentale** par la taille et le chiffre d'affaires. (Source : *radiographie des cabinets d'avocats d'affaires en France, Juristes Associés / ** classement The Lawyer « European 100 »)

Les avocats de Fidal conseillent 80 000 entreprises et organismes de toutes tailles et leurs dirigeants, des groupes internationaux aux entreprises du middle-market, avec la même exigence de qualité et de connaissance du marché de leurs clients.

Pour plus d'informations : www.fidal.com - www.fidal-avocats-leblog.com