Fidal accueille Franck Locatelli afin de renforcer l'activité

Franck Locatelli sera plus particulièrement chargé des sujets présentant un intérêt de place et interviendra également en soutien des avocats fiscalistes en régions dans des affaires réputées complexes ou à fort enjeu.

Agé de 49 ans, il est ancien élève de l'Ecole nationale d'administration (ENA), titulaire d'un DEA de philosophie des sciences, d'un DEA de sciences politiques (Université Paris I Panthéon-Sorbonne), d'une maîtrise d'économie appliquée (Université Paris Paris-Dauphine) et diplômé de l'Ecole supérieure de gestion.

Après un passage par la Compagnie Générale d'Electricité, il débute son parcours professionnel à la Mairie de Paris, avant de rejoindre la juridiction administrative où, depuis 2003, il a exercé alternativement les fonctions de rapporteur et de rapporteur public, en particulier à la troisième chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles.

Franck Locatelli intervient régulièrement dans des colloques, en tant que chargé d'enseignement (Droit public) ou membre de jury (IEJ, CAPA, ENA).

Le développement de la spécialité "contrôle et contentieux fiscal" s'inscrit dans la volonté de Fidal de mettre encore davantage à la disposition de ses clients, tant à Paris qu'en province, une offre de très haute valeur ajoutée.

Une direction technique au service du développement

Composée d'une quinzaine d'avocats et juristes, la direction technique Droit fiscal du cabinet Fidal est garante du savoir faire du cabinet à travers la doctrine, la formation interne, les opérations d'extériorisations et l'appui technique.

Cette organisation a également pour vocation d'assurer l'excellence technique au service du développement.

Au total, le département comprend plus de 400 avocats et juristes, répartis à Paris et en régions.