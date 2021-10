Fibre : Orange s'associe aux professionnels de l'immobilier

Ce partenariat "concrétise notre volonté de positionner le Grand Paris comme un territoire aux avant-postes des technologies numériques de pointe. Porté par les Présidents des trois partenaires, ce projet répond à la maturité du marché francilien quant au numérique", a commenté Gilles Ricour de Bourgies, Président de la Chambre FNAIM Paris Ile-de-France. Ce partenariat, non exclusif, "repose sur un travail commun réunissant les expertises de chacun" avec des groupes de travail pour échanger sur les bonnes pratiques.

Il permettra aux acteurs de l'immobilier "d'être formés à l'arrivée du Très Haut Débit et au déploiement du réseau en fibre optique", indiquent les trois acteurs dans un communiqué commun. Les professionnels de l'immobilier jouent un rôle déterminant non seulement auprès des copropriétaires pour l'installation de la fibre optique mais aussi dans la prise conscience de la valorisation de leur bien, selon les signataires.

Des outils de communication destinés à l'ensemble des interlocuteurs seront diffusés largement. Ainsi, un guide des bonnes pratiques a été édité fin 2012 et diffusé auprès des syndicats de copropriété. Il sera suivi d'un tome II, permettant de qualifier l'importance de l'arrivée de la fibre dans la valorisation des biens immobiliers. Au 31 décembre 2012, plus de 2,8 millions de logements sont couverts (déploiement horizontal du réseau) par la fibre optique sur le territoire, et plus de 75 800 clients sont raccordés à la Fibre d'Orange en l'Ile-de-France, indique Orange.