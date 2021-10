FFI : un million d'euros pour déployer leur accélérateur de PME en France

Les Forces Françaises de l'Industrie, club d'entrepreneurs fondé en 2019 par Laurent Moisson, Gilles Attaf et Emmanuel Deleau, poursuivant l'objectif de faire de la France une PME nation, ont créé le tout premier accélérateur de PME en France au printemps dernier.

Il est l'expression de leur conviction : donner aux PME les moyens de leur développement est primordial et nécessite d'investir massivement dans la technologie et dans les ressources humaines dès leurs débuts. En outre, miser sur les PME en leur donnant les moyens de grandir est un axe incontournable de la réindustrialisation française.

Seconde levée de fonds et premières incubations

Après une première levée de fonds de 500 000 euros en octobre 2019, les FFI annoncent la réalisation d'une nouvelle, d'un montant d'un million d'euros, via le French Touch Fund, véhicule de financement des FFI. Ces sommes serviront au déploiement de l'accélérateur de PME et au financement des entreprises incubées, quatre y ayant déjà été accueillies depuis son ouverture.

Il s'agit de Splice, un vestiaire en lin 100% français, de Simon Simone, concept store déco en ligne de marques exclusivement françaises, de Belleville, une nouvelle marque de mode masculine Made in France et du restaurant le Sarté qui favorise les circuits courts.

Déploiement en région

Par ailleurs, les FFI entament leur déploiement dans les régions de France : une première antenne régionale de leur incubateur de PME va s'ouvrir Troyes, au cœur de l'industrie textile, pour le 29 septembre 2020. Suivont des antennes à Lille, Marseille et Lyon. A terme, l'objectif est de concevoir un maillage territorial dense, au plus près des territoires et des besoins des PME, partout en France.

Parrainage de grands Groupes

Les FFI ont fait appel au soutien de grandes entreprises pour renforcer les PME françaises. « La grande majorité des PME françaises est insuffisamment capitalisée, manque de grands clients stables et n'a pas accès à des expertises de pointe, ce qui limite leur capacité à croître. Les Grands Groupes peuvent les aider en la matière. », indique t-il.

Parmi les grands groupes parrains de cette initiative, Microsoft et son écosystème ont répondu présent pour mettre à disposition des experts et des formations afin d'accélérer la transformation numérique des entreprises et avancer sur l'industrie 4.0. De même, Arkéa s'impliquera sur le sujet des fonds propres et du financement.

D'autres discussions avec de grandes entreprises sont en cours, dans le but de favoriser l'émergence d'écosystèmes dynamiques, éco-responsables et équitables, regroupant petites entreprises inventives et agiles groupes internationaux, forts de leur puissance, de leurs expertises et de leur capacité à exporter.