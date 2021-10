Feuille de Route 2019 de l'Ademe francilienne

Composée d'environ 35 collaborateurs, la Direction régionale Île-de-France participe, pour le compte de l'Etat, à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de la transition énergétique et écologique et de l'économie circulaire.

Elle aide au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les économies de matières premières, la qualité de l'air, la transition vers l'économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire.

En 2018, elle a investi en Île-de-France un budget de 31,3 millions d'euros pour la mise en œuvre de ses actions, un budget qui va atteindre 40 millions d'euros en 2019 au sein de trois pôles transversaux : la transition énergétique, l'économie circulaire et le traitement des déchets.

Collaborant avec de nombreux partenaires telles que les Agences locales de l'énergie et du Climat (Alec) et les Espaces Info Energie, l'Agence régionale d'évaluation environnement et climat (Arec) ainsi que les administrations publiques, l'Ademe s'engage en faveur du développement durable dans les secteurs privés comme publics.

Elle s'est distinguée récemment par la mise en place du nouveau dispositif de rénovation de l'habitat « FAIRE », la mise en œuvre de l'opération « TPE-PME gagnantes sur tous les coûts », ainsi que le suivi des projets dans le cadre de la convention « hôpital durable ».