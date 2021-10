Feu vert à l'expérimentation d'une salle de consommation de drogue

Matignon a indiqué que la Mildt (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et toxicomanies) était chargée de la mise en place de cette expérimentation, avec le ministère de la Santé, sans préciser quand et où dans Paris cette salle serait mise en place. "C'est un travail préparatoire qui va permettre de confirmer la faisabilité du projet dans ses dimensions sanitaires, sociales, économiques et en termes de sécurité publique", a expliqué Matignon. Ces salles de consommation sont destinées aux toxicomanes de rue précarisés. Elles doivent leur permettre de consommer leurs propres produits dans de bonnes conditions d'hygiène, sous supervision de personnels de santé, et de réduire les troubles à l'ordre public. En 2012, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, avait promis des expérimentations "dans le courant de l'année 2013" et confié à la Mildt "une étude de faisabilité" des différents projets. Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, s'est "réjoui" de la décision. Le maire du 10e arrondissement de Paris, Rémi Féraud, volontaire pour qu'une salle de consommation ouvre près de la gare du Nord, où se rassemblent nombre de consommateurs, est satisfait car "cela fera progresser la santé publique et la sécurité publique". Il espère que la salle puisse être ouverte "avant l'été". La Ville travaille avec la SNCF pour trouver un local, a-t-il précisé. Pour l'UMP-Paris, le gouvernement s'engage "dans une impasse": "comment concevoir la mise en place et le financement public de salles de consommation de drogues lorsque celles-ci sont interdites par la loi ?".



"Enorme pression"



Le Conseil de Paris a voté le 10 décembre une subvention de 38 000 euros en faveur de l'association Gaïa Paris, pour lui permettre de préparer l'ouverture de la future salle de consommation. L'association dit ne "pas être au courant": "On attend un coup de fil du cabinet d'Ayrault". "C'est une très bonne nouvelle, on va se mettre au travail", salue pour sa part Thierry Brigaud, le président de Médecins du Monde (MDM) qui travaille sur le projet de Gaïa Paris. Cette salle "va permettre de remettre dans le parcours de soins les usagers de drogue à hauts risques", juge M. Brigaud. Le président de MDM n'a "aucun doute": l'expérience va être concluante. "Une étude de l'Inserm montre que ces salles sont nécessaires, et en Espagne, à Bilbao, MDM a montré que c'était un dispositif intéressant pour les usagers et le voisinage", dit-il. Jean-Pierre Couteron, président de Fédération addiction, qui regroupe des professionnels accompagnant les usagers de drogue, est partagé entre "satisfaction" et "inquiétude". "Satisfaction, parce que ça va se faire. Inquiétude que l'expérimentation ne porte que sur un seul lieu, ce qui fait peser une énorme pression sur ce lieu", dit-il. "La réussite de l'expérimentation passe par plusieurs lieux". Du côté des riverains de "l'Association Vivre Gares du Nord et Est", c'est l'inquiétude qui prédomine face aux risques de regroupement "du trafic, des dealers". "La salle de shoot va générer un appel d'air pour les drogués des autres quartiers", affirme Pierre Coulogner, son président. Ce dernier a discuté avec Gaïa Paris pour évoquer les contours de leur projet. Il table sur une salle pouvant recevoir jusqu'à 200 personnes par jour. Et il pose ses conditions : la salle ne doit pas se situer "à proximité d'un lieu d'habitation, d'une école ou d'une crèche".