Fêtez la Saint-Patrick 2023 à Paris

Que vous soyez irlandais d'origine, de cœur ou d'adoption ou simplement parce que l'envie folle de vous vêtir de vert et de boire des bières vous titille, ne manquez pas la fête de la Saint-Patrick qui se tient cette année vendredi 17 mars 2023.

Date du décès du saint patron irlandais, la Saint-Patrick est une journée pour célébrer l'héritage et la culture irlandaise. Un jour férié seulement en République d’Irlande et en Irlande du Nord. Même si ce n'est pas férié en France, cela ne vous empêche pas de faire la fête !

C’est aussi la fête nationale du pays. Annulée en 2020 puis adaptée en 2021 avec la fermeture des bars en raison du coronavirus, cet évènement festif fait son grand retour.

Qui était Saint-Patrick ?

Patrick serait né aux environs de 385 au Nord Ouest de l’Angleterre. Son nom de naissance est Maiwen Succat. Il ne devient Patrick, ou Patrice (Patricius en latin, qui désigne un membre de l’aristocratie), que vers 430, lorsqu’il est ordonné évêque.

La légende raconte qu’en 405, il fut enlevé par des pirates irlandais qui le vendirent comme esclave au Pays de Galles, où il resta six années à travailler comme berger pour un chef de clan irlandais.

On dit que c’est à cette époque qu’il développe un fort sentiment religieux, devenant un chrétien dévot. Il rêve alors que Dieu lui conseille d’aller jusqu’au rivage. Il parvient à s’échapper en 411, pour débarquer sur les côtes anglaises. Il retrouve sa famille, mais il entend d’autres voix lui indiquant de partir. Il gagne alors les îles de Lérins, près de Cannes en Gaule, et s’installe au monastère de Saint-Honorat, où il se consacre à des études théologiques pendant deux années. Puis, auprès de saint Germain d’Auxerre, il devient diacre puis évêque.

En 432, il retourne en Irlande. Il commence à évangéliser les terres, distillant la foi chrétienne dans les croyances gaéliques et païennes des tribus celtes. Il sillonne le pays, prêchant, enseignant, construisant des églises, des monastères et des écoles. La nouvelle religion est adoptée par les druides sans qu’il n’y ait besoin d’un seul martyr.

Après de longues années d’évangélisation, Patrick se retire à Downpatrick, où il meurt le 17 mars 461. On célèbre depuis ce jour-là Saint-Patrick, l’évangélisateur de l’Irlande, dans la continuité de la fête gaélique du Printemps.

Les 6 symboles de la Saint-Patrick

L’origine de la couleur verte 🟢

Le vert est omniprésent en Irlande grâce aux paysages connus pour être d’un vert luxuriant.

On entend souvent parler de l’Irlande en tant que « Verte Erin » ou « île d’Émeraude » à cause des pluies récurrentes qui ravivent l’herbe d’une couleur vert intense que l’on ne trouve nulle part ailleurs.

Saint-Patrick, le saint patron connu pour avoir converti l’Irlande au christianisme au 5ème siècle possèderait également le vert comme symbole, de nos jours.

Par le passé, Saint-Patrick était originellement associé à la couleur bleue. Ce ne fut que bien plus tard que le vert devint sa couleur officielle. On estime que ce changement aurait été opéré progressivement du côté des irlando-américains, et aurait ensuite été propagé jusqu’en Irlande au cours du 18e siècle.

Ce changement aurait été fait pour mieux coller à l’image de l’Irlande verdoyante qu’on lui connaît.

À noter : une légende dit que tous les gens portant du vert ce jour-là deviendraient invisibles pour les lutins malveillants. La tradition dit même que les gens ne portant pas de vert à la Saint-Patrick peuvent se faire pincer par les autres en guise de punition.

Un trèfle à trois feuilles ☘️

Le trèfle à trois feuilles ou Seamrog en gaélique est un symbole national irlandais

Il est associé à la Saint-Patrick qui l’aurait utilisé pour expliquer la Sainte Trinité aux Irlandais qui ne connaissaient pas le catholicisme.

Une légende raconte que Saint-Patrick, tentant de convertir le roi Aengus à la cause chrétienne, lui montra un trèfle en lui disant que chaque feuille représente une entité : le Père, le Fils et le Saint Esprit. Le trèfle dans son ensemble représentait Dieu et permettait d'expliquer que Dieu soit présent en trois personnes.

Cette métaphore se répandit dans toute l'Irlande si bien que l'on associa cette plante à Saint-Patrick, à la conversion du pays au christianisme puis à l'Irlande tout entière.

Le symbolisme de cette plante ne s'arrête pas là puisqu'elle est aussi considérée comme un porte-bonheur en Irlande et ailleurs.

Chaque 17 mars, les Irlandais arborent fièrement ce symbole national et religieux en le peignant sur leur joue ou en le cousant sur leurs vêtements et chapeaux de fête.

A noter : le trèfle à trois feuilles est aussi l'emblème de l'équipe nationale irlandaise de rugby qui est d'ailleurs surnommée le XV du Trèfle.

Le mouton comme mascotte 🐑

En Irlande, les moutons sont partout. Souvent marqués d'une tâche de peinture, signe de leur appartenance à un paysan de la région, ces animaux sont devenus indissociables du pays.

Le mouton est un animal économique en entretien et en nourriture, que les paysans peuvent laisser paître en toute liberté et est une manne financière car il fournit la matière première des fameux pulls irlandais et du tweed (autre spécialité locale).

Le leprechaun accompagné de son chaudron d’or 🌈

Le leprechaun est une sorte de farfadet tout droit sorti des légendes irlandaises. Il est souvent représenté sous forme d'un vieil homme de petite taille (pas plus de 90 cm) avec une barbe, coiffé d'un chapeau et vêtu de rouge ou de vert.

Le leprechaun passerait son temps à fabriquer des chaussures, à commettre des farces et à compter les pièces d'or qu'il conserve dans un chaudron caché au pied d'un arc-en-ciel.

A noter : ne cherchez pas de Leprechaun féminin, il n'y en a pas !

La Harpe celtique 🎵

Officiellement, le symbole de l’Irlande est la harpe celtique. Cet instrument à cordes du 11e siècle est aussi utilisé en Ecosse, en Bretagne et au Pays de Galle. La harpe celtique est plus petite que la harpe de concert et donc adaptée aux musiciens ambulants.

Cet instrument de musique à cordes et de forme triangulaire produit un son distinctif. Et il évoque toutes sortes d’émotions. De même, le symbole de la harpe provoque un sentiment de chaleur et aussi de fierté pour le peuple irlandais.

Aujourd'hui et depuis 1862, cette harpe celtique est l’emblème des euros irlandais, des bières Guinness ainsi que de Ryanair, la compagnie aérienne low cost irlandaise.

Seules trois harpes de ce type ont été retrouvées, dont la harpe du Trinity College, appelée harpe de Brian Boru. Elle est exposée au Trinity College de Dublin et date du 14e ou 15e siècle.

La bière irlandaise Guinness 🍺

Il existe de nombreuses marques de bières irlandaises, la plus connue en Irlande et de par le monde est sans conteste la Guinness. La Guinness Foreign Extra Stout est un stout irlandais qui se distingue à sa robe sombre coiffée d’une épaisse mousse crémeuse. Elle dégage de puissants arômes de café, de chocolat et de malt torréfié.

Cette brasserie irlandaise fondée en 1759 par Arthur Guinness, fils de brasseur, qui loue une brasserie à Dublin pour fabriquer de la bière. Il signe un bail pour neuf mille ans, contre un loyer annuel de 45 livres.

La Guinness est extrêmement populaire en Irlande. Elle représente la première boisson alcoolisée vendue dans le pays. Il s'agit d'une des bières les plus célèbres au monde, s'exportant dans le monde entier.

La Guinness n’est pas noire, sa couleur oscille entre le marron et le rubis foncé. La bière est brassée à partir d’un moût contenant des grains hautement torréfié. On appelle cette substance, devenue une spécialité irlandaise, le stout.

La Guinness contient un agent de clarification provenant d’esturgeons. Ses ingrédients principaux sont toutefois l’orge, le houblon, la levure et l’eau.

Prendre une bière avec Cédric Villani

La Bière s'invite à table

Où fêter la Saint-Patrick ?

Les restaurants irlandais proposeront une cuisine traditionnelle servie avec de la bière irlandaise artisanale. Vous choisirez parmi une variété de plats typiques comme l’Irish Stew (Ragoût irlandais), Boxty (Galettes) ou encore Irish Soda Bread (Pain aux raisins).

Sachez que pour être complètement immergés dans l'ambiance festive, un bon verre de Guinness ne sera pas refusé !

Paris

Île-de-France

La Saint-Patrick se célèbre au Disney Village avec plusieurs animations de rue, mais également avec une ambiance so irish dans ses différents bars. Pintes de bière et spécialités irlandaises (ou britanniques) vous attendent au Royal Pub ou encore au bar sportif, pour une journée et une soirée sous le signe du Saint-Patron de l'Irlande.

Disney Village 2 av Paul Séramy, 77700 Chessy

Où profiter des festivités de la Saint-Patrick à Paris ?

La fête continue tard dans la nuit avec des concerts et spectacles électriques qui ont lieu dans divers endroits autour de la ville. Les discothèques comme Le California Avenue seront transformées en terrains de jeu pour avoir encore plus de plaisir sous forme musicale.

Du 14 au 17 mars prochain, Paris La Défense Arena se met au vert. À l’occasion des célébrations de la Saint-Patrick, l’une des plus grandes enceintes indoor d’Europe se pare des couleurs de l’Irlande. Une fois la nuit tombée, les 592 écailles géantes qui recouvrent sa façade s'illuminent de vert, chaque soir pendant 2 heures.

Paris La Défense Arena 99 Jard. de l'Arche, 92000 Nanterre

Le Centre culturel Irlandais fête la Saint-Patrick, du 15 au 20 mars, avec un festival qui lui est entièrement dédié avec plusieurs concerts programmés. Le vert sera de rigueur et la musique traditionnelle tout particulièrement à l’honneur au cours de cinq fabuleuses soirées. Samedi 18, habillez-vous aux couleurs de la Saint-Patrick et venez célébrer comme il se doit la fête nationale irlandaise lors d’une après-midi festive - concerts, spectacles déjantés, projections, ateliers de maquillage et coloriage dans la cour du centre.

Centre culturel Irlandais 5 rue des Irlandais, 75005

La Fête de la Saint-Patrick et de la Bretagne au Dôme de Paris. La tournée Fête de la Saint-Patrick invite la Bretagne à fêter dignement son quinzième anniversaire, le samedi 11 mars 2023. S’y produiront Dan Ar Braz, le Bagad De Lann Bihoue (qui fêtera à cette occasion ses 70 ans d’existence), les Marins d’Iroise, le Samarobriva Pipe Band... Sans oublier le Cercle du Croisty (plusieurs fois nominé "Meilleur groupe de danse Bretonne"), ainsi que les Irlandais des Danceperados Of Irlande avec leur nouveau spectacle.

Dôme de Paris 34 Boulevard Victor, 75015

La troupe Irish Celtic fait vibrer sur scène la tradition depuis de nombreuses années, avec ces rythmes qui donnent la chair de poule. Découvrez leur nouveau spectacle Le Chemin des Légendes du 16 au 19 mars 2023. Pendant près de deux heures, les talentueux danseurs sur scène et des musiciens en live, sélectionnés parmi les meilleurs d’Irlande, vous feront découvrir des chansons de légende, les traditions celtes et les mystères de leur île.

Dôme de Paris 34 Boulevard Victor, 7501

Un nouveau documentaire arrive sur la plateforme Disney Plus, pour la Saint-Patrick, en même temps que le nouvel album de U2, le 17 mars 2023. Dans un film mettant en scène Bono et The Edge du groupe U2 et l'humoriste Dave Letterman, intitulé "Bono & The Edge : a sort of homecoming avec Dave Letterman".

Le groupe Celtic Legends, le célèbre spectacle dédié à la culture celtique, revient en France pour célébrer son 20ème anniversaire. Du 17 au 19 mars, ils seront en spectacle à l’Olympia pour présenter leur nouveau programme musical.