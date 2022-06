Fêtez l’été sur le chantier du Grand Paris Express

C’est à Sevran que la Société du Grand Paris a fait le choix d’organiser son 10ème kilomètre, en fêtant l’avancée des travaux du Grand Paris Express avec une programmation exclusive. A l’occasion, le chantier de la future gare Sevran Beaudottes sur la ligne 16 sera exceptionnellement ouvert au public, jusqu’à 22 heures.

Un programme pour tous

L’édition 2022 de la fête compte mettre sur le devant de la scène les métiers du Grand Paris Express mais aussi, les talents et les initiatives du territoire. L’artiste JR, connu mondialement pour ses collages photographiques réalisés dans le monde entier, propose "Inside Out", une exposition qui invite les habitants et les compagnons du chantier à prendre part à cette performance artistique. Il mettra ainsi le portrait des habitants en avant, directement sur les murs du chantier. Les portraits feront ainsi écho à l’installation photographique "Regards du Grand Paris" par Guilberto Güiza – Rojas qui poursuit le même objectif : mettre en avant les travailleurs du Grand Paris. Les partenaires locaux soutiennent cette belle initiative artistique, qui permet au plus grand nombre d’habitants d’accéder à la culture. La Ville de Sevran, Paris Terre d’Envol, Cycle Terre, Pôle Emploi et Saltus Campus félicitent ces initiatives et poursuivent cette dynamique de valorisation des métiers du Grand Paris Express.

Balades, concerts et gigot bitume

En plus des expositions photos, les plus curieux auront la chance d’assister en direct live à une performance des graffeurs d’Hardi Création, tels qu’Oster dkc, Relax dkc, Seace, Linguini, qui réaliseront ensemble un fresque in situ de quarante mètres de long. Des concerts avec un DJ set en partenariat avec Radio Nova et la scène de rap de Sevran, incluant les artistes musicaux Kaloum, George Ka, Pico, Oklmava et DJ Moon auront lieu en soirée, accompagnés d’un spectacle lumière et d’un temps de partage autour du traditionnel « gigot bitume », plat typique des chantiers du BTP.

Pour les plus petits, une médiation sera proposée aux enfants comme aux adolescents avec un atelier de découverte et un quiz ludique sur le Grand Paris Express. Enfin, pour les plus courageux la Société du Grand Paris et Enlarge your Paris proposent une balade urbaine de 14 heures à 17 heures entre Sevran Livry et Sevran Beaudottes, pour découvrir les espaces agricoles et naturels du territoire.

Informations pratiques : samedi 25 juin de 14 heures à 22 heures, balade urbaine proposée par la Société du Grand Paris et Enlarge your Paris jusqu’à 17 heures puis KM10 de 17 heures à 22 heures. Entrée libre et gratuite, ouverte à tous, sur le chantier de la gare Sevran Beaudottes au pied du RER B