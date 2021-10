#FêtedesMétiers2.0 : le Medef francilien promeut l'apprentissage

Un sur six, c'est la part de jeunes privés d'emploi depuis le début de la pandémie, selon une étude de l'Organisation internationale du travail publiée le mercredi 27 mai dernier. Face à ce constat alarmant, le Medef Ile-de-France et ses partenaires se mobilisent et lancent le 1er salon virtuel de la Fête des Métiers, de l'Orientation et de l'Alternance, à partir du mercredi 17 juin prochain.

@ DR